Biologische boer uit Vught wacht nog even met blij zijn

Nou, Rob Bennenbroek wacht nog even met blij zijn totdat hij een officiële bevestiging heeft gekregen dat hij inderdaad opgelucht kan ademhalen. Bennenbroek runt sindsdien 2015 biologische melkveehouderij Boerderij Bleijendijk in Vught, hij heeft 60 biologische koeien.

De jonge, startende ondernemer was vrijdag voor aanvang van het debat van de 36 insprekers de enige biologische boer. Zijn huidige stal aanpassen is geen optie, hield hij zijn gehoor voor. ,,Dan moet er een nieuwe komen, dat kan ik als startende ondernemer niet betalen, dus dan ga ik failliet.” De veehouder noemde dit onterecht. ,,Mijn koeien staan 8 maanden per jaar in de wei, daardoor is de ammoniak-uitstoot al lager. En dan zou ik voor de overige vier maanden aanpassingen moeten doen.”