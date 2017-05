Birhan Ugür (16) uit Vught onderscheiden met Scherm-Oscar

,,Waarom zijn jullie toch allemaal hier? Het WK is toch al weer een bijna een week voorbij?" vroeg Birhan zich hoorbaar verbaasd af toen hij de vertegenwoordigers uit het schermwereld in de tuin zag zitten. Al snel bleek dat ze waren gekomen om hem te onderscheiden met de Scherm-Oscar. De onderscheiding wordt door voormalig topschermer Oscar Kardolus toegekend aan schermers die bijzondere prestaties hebben verricht. ,,Met die derde plaats op het WK heb jij die Oscar dubbel en dwars verdiend", liet Kardolus tijdens de uitreiking weten. ,,Birhan is enorm leergierig en schermt met heel veel passie en beleving", voegde zijn trainer Eyad Saïd, daaraan toe.

De jonge Vughtenaar, die een onvergroeide ruggenwervel heeft en een long mist , was 'hartstikke trots en kei blij' met zijn Oscar. ,,Omdat ik door mijn beperking niet kan voetballen ben ik vijf jaar geleden met rolstoelschermen begonnen", blikte hij terug. ,,Maar dat ik ooit nog eens derde zou worden op het WK en een Scherm-Oscar zou winnen had ik destijds natuurlijk nooit verwacht. Maar het is wel een geweldige stimulans voor me om door te gaan met schermen. Hoewel ik het de komende maanden iets rustiger doe, omdat ik het druk heb met mijn studie op 4-havo van het Maurick College in Vught."