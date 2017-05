Burgemeester Vught sluit wéér een drugspand

'Discriminatie en lichamelijke vernedering': moslims willen humaner beleid in PI Vught

18 mei VUGHT - Moslims op de terrorisme-afdeling van de gevangenis in Vught worden behandeld als objecten, niet als mensen. Ze worden onnodig vernederd en raken op de afdeling alleen maar verder verwijderd van de maatschappij. Dat zegt de belangenorganisatie Bewust Moslim in een boze brief aan gevangenisdirecteur Hans Huizer. Justitie kent de kritiek en werkt aan een iets ander beleid.