De droom van Piet kwam uit in Amerika

INTERVIEWGEORGIA/VUGHT - Piet Martens groeide op in Vught en wilde astronaut worden. Hij toog naar Amerika, waar hij nu een vooraanstaande zonnedeskundige is.

Als leerling van het Gymnasium Sparrendaal in Vught viel Piet Martens weleens in slaap tijdens de les, zo saai als hij die vond. Tegenwoordig houdt de geboren Vughtenaar zich als zonnefysicus aan de universiteit van Georgia in Amerika onder andere bezig met een van de belangrijkste vraagstukken wereldwijd: hoe kan de opwarming van de aarde een halt worden toegeroepen?

In het land van president Donald Trump zijn niet alleen de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering zaken waar Martens (63) zich druk om maakt. Met twee biologische en drie geadopteerde kinderen, van wie twee met een donkere huidskleur, speelt ook het rassenvraagstuk een grote rol in het leven van hem en zijn Amerikaanse vrouw Kathleen.

Piet Martens vertrok ongeveer dertig jaar geleden naar de Verenigde Staten om zijn droom te verwezenlijken. Nadat hij als natuur- en sterrenkundige cum laude was gepromoveerd aan de universiteit van Utrecht kreeg hij de kans om voor de NASA en de European Space Agency (ESA) te gaan werken, alvorens hij als professor op de universiteit van Montana en Georgia aan de slag ging.

Waar komt de interesse voor de zon vandaan?

,,Als kind was ik gefascineerd door de ruimtevaart. Voor mij was het al snel duidelijk dat ik naar Amerika wilde om in dit vakgebied te gaan werken. Het was mijn droom om astronaut te worden, maar mijn ogen waren niet goed genoeg."

Mist u Nederland?

,,Nee, niet echt. Wel vind ik het een geweldig land. Ik beleef warme herinneringen aan mijn jeugd in Vught. We hebben heel wat af gezwommen in de IJzeren Man. Ik weet nog dat we er zelfs een keer op konden schaatsen, in de strenge winter van 1962. Ik heb een heel gelukkige tijd in Vught en later in Utrecht gehad. Ik lees nog altijd een Nederlandse krant online en volg het Nederlands elftal en Feyenoord op de voet. Eindelijk is die club weer eens kampioen geworden. Zelf kom ik minimaal een keer per jaar naar Nederland. Mijn zus woont nog altijd in Vught, de rest van de familie in Den Bosch. Ik heb ze in juni voor het laatst bezocht."

Is uw woonplaats in Amerika in iets te vergelijken met Vught?

,,De zomer en vakanties breng ik mijn gezin door in Bozeman, een dorp van 30.000 inwoners in de Staat Montana, in de Rocky Mountains. Het is geen toeval dat mijn kinderen hier zijn opgegroeid: Bozeman lijkt in vele opzichten op het Vught waar ik als kind ben grootgebracht. Het komt misschien niet overeen met het beeld dat velen van Amerika hebben, maar veel mensen hier doen de voordeur nooit op slot en laten de sleutel in het contact als ze de auto parkeren."