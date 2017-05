Dierenziekenhuis eerste trekker voor Fort Isabella Vught

,,We hebben hier 2,5 keer zoveel ruimte als in Oisterwijk", vertelt internist Lisette Overduin tijdens een rondleiding door de dierenkliniek. ,,In totaal hebben we hier zo'n 420 vierkante meter tot onze beschikking." Overduin, Hans van Herpen en Ceriel Maas zijn gezamenlijk eigenaar van Veterinair Specialisten op het voormalige kazerneterrein aan de Reutsedijk. Daarnaast maken ze gebruik van diverse zzp-ers. ,,We hebben allemaal ons eigen specialisme. We hebben onder anderen chirurgen in huis, een internist, orthopeden, een radioloog en echografist, een oogarts en een neuroloog. In de toekomst willen we ook nog een cardioloog aantrekken die bijvoorbeeld hartkatheterisaties kan uitvoeren."