'Discriminatie en lichamelijke vernedering': moslims willen humaner beleid in PI Vught

Birhan Ugür (16) uit Vught onderscheiden met Scherm-Oscar

13 mei VUGHT - Birhan Ugür (16) uit Vught werd vorige week in Stadskanaal derde op het wereldkampioenschap rolstoelschermen, in de categorie onder de 23 jaar. Zaterdagmiddag kreeg hij in zijn ouderlijk huis aan de Akkerstraat bezoek van een flinke delegatie van zijn schermclub Pallas uit Breda en van de nationale schermbond.