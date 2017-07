'Doc What's Up?' Vughtse arts ontwikkelt app die zelf diagnose stelt

Langezaal demonstreert de app op zijn smartphone: ,,Je gaat bijvoorbeeld naar 'man'. Daarna: lichamelijke of geestelijke klachten? Vervolgens: voelt zich niet lekker, is vermoeid, hoofdpijn, diarree, verstopping, plasklachten. Zo scroll je stap voor stap door het menu. Met 'Doc What's Up' kun je na de diagnose meer informatie of een afbeelding zoeken." Volgens Langezaal geeft de app de gebruiker duidelijkheid. ,,Bij veel medische apps moet je meteen aangeven wat de diagnose is. Deze app geeft aan in welke richting je het moet zoeken. Je zegt tegen de huisarts: volgens Doc What's Up is de waarschijnlijke diagnose... Kun je me helpen?" De huisarts moet volgens Langezaal reageren bij een gerichte vermoedelijke diagnose. ,,Hij zal je zeker niet met een aspirientje wegsturen."