Droombedrijf Cromvoirt spat uiteen door één klagende omwonende: 'Ik vind dit onbegrijpelijk'

Vanwege het bezwaar van één omwonende zien Samantha Boot en Tim Corten van hondenuitlaatservice Happy Time in Den Bosch hun droombedrijfje uiteen spatten.

Oppashonden

Al twee jaar laten ze hun 'oppashonden' spelen en ravotten op een voormalig voetbalveld aan het Pepereind in Cromvoirt. Vanaf 4 augustus zijn ze daar niet meer welkom.

De eigenaar van het veld, oud-wethouder Wim van Laarhoven, en de direct omwonenden hebben geen enkel probleem met de honden, maar een Cromvoirtse die sinds kort op een paar honderd meter afstand van het veld woont, denkt daar anders over.

Geblaf

Ze zegt last te hebben van het geblaf en verzocht de gemeente te handhaven. Omdat een hondenuitlaatservice niet past binnen de geldende 'sportbestemming' ter plaatse gaf de gemeente hier gehoor aan en startte een dwangsomprocedure op.

Dat viel Boot en Corten koud op het dak en ook de communicatie met de gemeente verliep niet helemaal soepel. Ze kregen vier weken uitstel.

,,Nu komen we terug van een weekje vakantie en moeten we in de krant lezen dat het 4 augustus voor ons ophoudt", zegt Boot geëmotioneerd.

Ze voelt zich in de steek gelaten door de gemeente. ,,Wij weten officieel van niets. We hebben geen brief gehad en hebben onze klanten niet in kunnen lichten. Die lopen nu weg omdat ze de onzekerheid vervelend vinden."

Pijnlijk

Volgens een gemeentewoordvoerster zijn er wel degelijk diverse brieven gestuurd naar Happy Time waaronder op 29 mei een brief waarin staat dat het bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen omdat het niet aan alle eisen voldoet.

Broodwinning

Boot is zich van geen kwaad bewust. ,,Ons bezwaarschrift is door de ambtenaar gekopieerd en er is niet aangegeven dat er iets ontbrak. Ik vind dit onbegrijpelijk, kwalijk zelfs. Het klopt van geen kanten. Waar is het menselijke verhaal? Happy Time is onze broodwinning. Dit is enorm pijnlijk."

Verkassen naar een ander veld zou volgens de Bossche kunnen maar ook dan is het feitelijk 'illegaal'. ,,Er is namelijk geen wet- en regelgeving voor hondenuitlaatplekken. Daar hebben al onze collega's ook last van."

Op de vraag hoe het kan dat de gemeente zelf in het Reeburgpark wel een hondenuitlaatveld heeft gecreëerd, zonder officiële bestemming, kon de woordvoerster gisteren geen antwoord geven.