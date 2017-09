Eigenaar verloren oorlogsbrieven terecht

Ad Müller had de tas met brieven zondag opgehaald bij zijn zus in Bilthoven. Hij wilde ze aan zijn dochter laten lezen. Op de terugreis dronk hij op het perron van station Utrecht Centraal nog een kopje koffie, maar toen zijn trein kwam, vergat hij in de haast de tas met zo’n 150 brieven tussen 1942 en 1944 op een bankje op perron 18.