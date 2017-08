Eind goed, al goed: koe die uit sloot in Helvoirt werd gered, bevalt dag later van kalfje

Bewoners Vlas­meer­se­straat Vught balen van lek gestoken banden: 'Er gebeuren hier rare dingen'

9 augustus VUGHT - Er gebeuren volgens bewoner Wolter de Vries rare dingen in Vlasmeersestraat in Vught. Of dat iets met het parkeerprobleem in de straat te maken heeft, weet hij niet. ,,Er worden banden lek gestoken en auto's bekrast. Steeds van mensen die hier niet thuis horen. Het zou kunnen dat mensen het recht in eigen hand nemen."