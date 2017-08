Ernstige lichthinder door reclamescherm Van der Valk Vught, oorzaak defecte lichtsensor

Wéér ophef over LED-reclamemast Van der Valk Vught

28 juli VUGHT - Er is wéér discussie over de LED-lichtreclamemast van Van der Valk Hotel 's-Hertogenbosch-Vught. Zelfs bewoners van de Zuidwal in Den Bosch zeggen er last van te hebben. Volgens de bewoners is de lichtintensiteit van het scherm toegenomen en flitst het hinderlijk.