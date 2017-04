'Ervaringsdeskundige' uit Vught moest kwetsbare vrouwen helpen

DEN BOSCH / VUGHT - Het is een erg vervelende zaak, zei de officier van justitie twee weken geleden bij de zitting. Anthony B. uit Vught was zorgverlener bij de GGz Eindhoven (GGzE) en als 'ervaringsdeskundige' moest hij mensen helpen zelf uit hun crisis te komen. ,,U moest erg kwetsbare vrouwen ondersteunen en helpen, maar u hielp ze enkel dieper de put in’’, wees officier Patrick van Hees hem terecht.

B. kreeg van de rechtbank dinsdag 120 uur werkstraf plus tien maanden voorwaardelijk voor ontucht met twee patiëntes van de GGzE. Het OM vroeg tweehonderd uur werkstraf.

Een ‘echte’ zorgverlener is de 40-jarige Anthony B. niet. Zelf verslaafd en depressief geweest kon hij weten wat anderen in die situatie voelen. Bedoeling was dat hij ‘zijn eigen herstelproces zou gebruiken’ om ook hen uit de put omhoog te trekken. Maar dat liep anders. Drie vrouwen klopten in 2015 aan bij de instelling en vertelden dat Anthony bij zijn huisbezoeken veel en veel te ver ging. Bij een vrouw drong hij aan op zoenen, een tweede betastte hij tot in haar onderbroek, met een derde had hij seks.

Verliefd

De boomlange man mompelde op de zitting ineengedoken dat het hem erg speet. Hij was verliefd geworden en doorgeschoten in zijn hulp, bekende hij. De rechter zag in rapporten dat de man geestelijk minder kon dan op het eerste gezicht leek. De GGzE had zich daar waarschijnlijk ook in vergist en hem overvraagd, dacht ze.

De slachtoffers hadden minder begrip. In aangrijpende verklaringen vertelden ze hoe zwak ze destijds waren en hoezeer dat nu is verergerd door hem. Mannen komen er niet meer in, slapen lukt niet of nauwelijks. Het leven ziet er bijzonder zwart uit, zeiden ze.

Advocaat Joris van ’t Hoff nam het op voor zijn cliënt, die dit volgens hem allemaal niet had gewild. Het leek hem logisch dat de slachtoffers hun schadeclaims naar de GGzE sturen, de instelling heeft deze man zonder opleiding in het diepe gegooid en moet haar verantwoordelijkheid nemen.