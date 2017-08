'Fietsers Leyetocht reden door verboden natuurgebied'

VUGHT - Ongeveer 400 deelnemers aan de 75 kilometer mountainbike-editie van de Leyetocht hebben afgelopen zaterdag over de historische aarden vestingwallen in Vught gefietst. De heuvels tegenover de Isabellakazerne zijn volgens 'buurman' Tjeerd Saatrube, lid van de Isabellagroep dat het voormalige kazerneterrein ontwikkelt, 'verboden gebied' voor tweewielers.

,,Ik heb er foto's van gemaakt. Heb aan de Reutsedijk tientallen fietsers de bossen in zien duiken. Dat is daar verboden. We moeten een rijksmonument herstellen in plaats van het af laten brokkelen zoals nu gebeurt. Vught en de provincie willen de historische grachten en wallen voor tonnen verspijkeren. Kan me niet voorstellen dat Vught akkoord is gegaan met een mountainbiketocht door dit gebied."

,,Erg ververvelend!" reageert voorzitter Wim Kievits van de stichting Fort Isabellakazerne. ,,Ik wil van de gemeente weten waarom hier toestemming voor is gegeven. Je moet zorgvuldig omgaan met dit historische complex dat er al vanaf 1618 ligt. Die mountainbikes remmen en maken geulen in het zand met hun banden. Ze veroorzaken schade aan dit rijksmonument."

Toestemming

Volgens voorzitter Christ Pijnenburg van De Leyetocht in Helvoirt is de voorgenomen route naar de gemeente Vught gestuurd. ,,We hebben toestemming om met mountainbikes over deze paden te rijden. Als het niet mag blijven wij daar de volgende keer weg. Lijkt me simpel."

De elfde mountainbikeversie van de Leyetocht was zaterdag goed voor 1012 deelnemers die 75, 50, 40 of 30 kilometer aflegden. Zondag fietsten er 2022 deelnemers in en om Helvoirt.