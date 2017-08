'Fout' café in Vught te koop: laatste uitbater binnenkort voor de rechter

Novadic-Kentron klimt uit het dal

18:04 VUGHT - Novadic–Kentron, de Brabantse instelling voor verslavingszorg, heeft na drie opeenvolgende verliesgevende jaren de weg omhoog gevonden. In 2016 was het verlies nog drie miljoen euro, maar dit jaar verwacht bestuurder Walther Tibosch een sluitende begroting. De eerste helft van 2017 toonde zelfs een plus van 300.000 euro.