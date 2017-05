Geen openbaar toilet in Vught, en dus 'durven' ouderen geen rondje te lopen

Markt met biologische streekproducten in Isabella Kazerne

8 mei DEN BOSCH/VUGHT - In de Isabella Kazerne in Vught is op 13 mei de TasteXL Market waarbij het gaat om regionale- en biologische streekproducten. De Restaurant Alliantie 's-Hertogenbosch organiseert het evenement in samenwerking met ZLTO en biologische tuinders.