Gewraakte ovonde in Vught mogelijk wéér op de schop

Droneracers wanen zichzelf in de lucht tijdens NK in Vught

28 mei VUGHT - ,,Ik ben elke dag wel met drones bezig. Het is vrij verslavend", zegt Bart van Maarle (32) uit Vught. Hij is één van de 21 deelnemers die zondagmiddag meededen aan de Ranking NK Drone Race in Vught. Het was één van de vier kwalificatiewedstrijden voor het NK in september.