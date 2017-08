'Grote vrachtwagens rijden zich klem in Raadhuisstraat Vught'

,,De gemeente zegt dat de Raadhuisstraat een openbare doorgaande weg is, geschikt voor alle verkeer maar dat is helaas niet waar", aldus woordvoerder Henk van den Broek. Hij spreekt namens De Vereniging van Eigenaren Vughtse Hart. ,,Vrachtauto’s van 16 meter zonder meesturende achterassen en vrachtauto’s langer dan 16 meter rijden zich klem in de bocht naar de Ploegstraat en moeten achteruit tegen het verkeer in de Raadhuisstraat weer verlaten. Wachten ze op het eerste ongeluk?"

Diverse foto's en filmpjes die de bewoners de afgelopen periode maakten, spreken voor zich. Vrachtwagens die over stoepen rijden, rakelings langs geparkeerde auto's of achteruit een eenrichtingsweg in. Van den Broek: ,,Wij houden ons hart vast!"

De gemeente Vught voorziet geen problemen. De Raadhuisstraat is volgens een woordvoerster een reguliere openbare weg waar auto's doorheen rijden. ,,En de winkels zullen toch bevoorraad moeten worden. Voordat de bouw begint, besteden we aandacht aan de verkeerssituatie in de Raadhuisstraat. We richten de straat zo veilig mogelijk in."

Volgens Bouwaccent is er geen andere veilige route. ,,Binnen de complexiteit van de gehele herontwikkeling van Centrumplan Oost lijkt de gekozen oplossing de meest logische", aldus woordvoerder Martijn de Bruin. ,,Er zijn wel aanpassingen nodig om deze oplossing mogelijk en veilig te maken."