Harddrugs in tbs-kliniek blijft probleem, tbs'er teruggeplaatst naar PI Vught

EINDHOVEN - Drugsgebruik binnen de muren van tbs-kliniek De Woenselse Poort blijkt lastig uit te bannen. Begin dit jaar nam de kliniek maatregelen om het binnensmokkelen van drugs terug te dringen. Nu erkent de Eindhovense instelling GGzE, waar De Woenselse Poort, dat dit fenomeen nog niet helemaal is opgelost. "Het is een hardnekkig probleem", zegt een woordvoerder van de GGzE. "Wij doen het maximale om dit te voorkomen."

Hij reageert daarmee op vragen van het ED over een incident op de observatieafdeling van de tbs-kliniek waarbij cliënten zouden zijn betrapt op het gebruik van harddrugs. De Eindhovense moeder van een van hen heeft dit gemeld. Volgens haar waren de zoon en een andere cliënt samen cocaïne aan het snuiven. De woordvoerder gaat niet op dit specifieke incident in. Wel zegt hij dat er 'op dit moment geen reden is om af te wijken van de genomen maatregelen'. Als er vermoedens zijn dat het drugsprobleem binnen De Woenselse Poort toeneemt, dan zal de controle nog scherper worden, aldus de woordvoerder.

Dat er veel drugs werd gebruikt in De Woenselse Poort was in februari van dit jaar een van de conclusies van een onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar misstanden in de kliniek, waar onder meer tbs-gestelden worden behandeld. Eenderde van de cliënten bleek gebruiker en het binnensmokkelen van drugs kwam veelvuldig voor.

Controle verscherpt

De toegangscontrole is sindsdien verscherpt. Ook worden regelmatig controles gehouden op de afdeling en de kamers van cliënten, waarbij onder meer een drugshond wordt ingezet. Bij het afkondigen van deze maatregelen werd al aangetekend dat het 'een utopie' is om de kliniek helemaal drugsvrij te houden.

Tenminste één bewoner, de 32-jarige zoon van de meldster, is na de ontdekking van de cocaïne teruggeplaatst naar de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught. Gevraagd naar een reactie zegt een woordvoerder van de GGzE dat ze privacyregels verhinderen om dergelijke informatie te delen met anderen. De woordvoerder wil alleen in het algemeen zeggen dat terugplaatsing naar de gevangenis een van de strafmaatregelen is die kan worden opgelegd als iemand zich niet aan de behandelvoorwaarden houdt (zoals clean blijven).

De moeder zegt dat ze maandag een gesprek heeft gehad met de directeur en een manager van De Woenselse Poort over de terugplaatsing van haar zoon naar de gevangenis in Vught. De woordvoerder van de GGzE wil bevestigen noch ontkennen dat dit gesprek heeft plaatsgevonden, omdat ook dat valt onder de bescherming van de privacy.