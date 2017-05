Hardleerse jongeman (21) blijft op criminele pad, kleding gestolen in huis Vught

BD Verschrikkingen in kamp Vught, voorbij of toch niet?

4 mei VUGHT - Elk jaar ouder zijn ze, de overlevenden die in Nationaal Monument Kamp Vught de slachtoffers herdenken van de oorlog. Brozer en trager herinneren ze zich wat ze misschien liever hadden vergeten, vertellen over toen of noemen of fluisteren de namen van hen die er niet meer zijn. Elk jaar lijkt het herinneringscentrum meer bezoekers te trekken met zijn herdenking van de verschrikkingen die nu al 72 jaar voorbij zijn. Of toch niet.