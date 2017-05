Horeca Vught blijft definitief uur langer open

Die­ren­zie­ken­huis eerste trekker voor Fort Isabella Vught

19 mei VUGHT - Twee operatiekamers, vier polikamers, een röntgenkamer, een 'loden' kamer met daarin een hypermoderne snelle CT-scan, een eigen laboratorium én diverse kamers voor ondersteunende functies. Op Fort Isabella in Vught opent zaterdag het grootste dierenziekenhuis van Zuid-Nederland. De kliniek Veterinair Specialisten is in veel opzichten te vergelijken met een ziekenhuis voor mensen en is de eerste langdurige (15 jaar) huurder op Fort Isabella.