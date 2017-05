In de hete zon in Vught voor koopjes van failliet Gaastra

VUGHT - Een rij van ruim honderd bezoekers uit de hele regio wachtte vrijdag geduldig in de brandende zon om om klokslag 12 uur binnen gelaten te worden in het bedrijfspand aan De Schakel in Vught. Aanleiding voor de drukte was een faillissementsuitverkoop van het kledingmerk Gaastra.

Dames- heren - en kinderkleding van Gaastra wordt vrijdag en zaterdag namelijk voor 50% van de winkelprijs verkocht. ,,Gaastra was een kwaliteitsmerk met mooie en stijlvolle kleding, dat we altijd graag kochten', laat een echtpaar uit Zaltbommel in de wachtrij van ongeveer 20 minuten weten. ,,We lazen in de krant dat er hier in Vught een uitverkoop was. Dus wie weet kunnen we hier nog wat aardige kleding scoren voor een leuk prijsje. "

In de bedrijfshal worden de shirts, truien, broeken en jassen zorgvuldig bekeken en en in sommige gevallen ook gepast door de bezoekers. ,,Gaastra is best een duur merk", zegt bezoekster Trudy Bekkers uit Vught. ,,Ook met een korting van 50% betaal je voor sommige polo's nog steeds 40 euro. Desalniettemin is het ook wel weer leuk om hier wat rond te neuzen."

Toch blijken de meeste bezoekers niet zonder minimaal een afgeprijsd kledingstuk van Gaastra het pand in Vught te verlaten. Want bij de kassa staat een flinke rij wachtenden. T-shirts, polo-shirts en shorts zijn, waarschijnlijk, door het zomerse weer, favoriet bij de koopjesjagers in Vught. ,,Ik heb zojuist een geweldig mooi shirt van de Belgische nationale voetbalploeg voor de helft van de prijs gekocht. Keigaaf", zegt John Jansen uit Den Bosch bij de uitgang. ,,Daar had ik die 20 minuten wachten buiten in de zon wel voor over hoor."

De faillissementsuitverkoop van Gaastra kleding is vrijdag nog tot 21 .00 uur en zaterdag van 12.00 tot 17 uur bij De Schakel 6 in Vught.