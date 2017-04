Joodse Huizen in Den Bosch en Vught openen de deuren

VUGHT - In Den Bosch en Vught kunnen belangstellenden 29 en 30 april wederom voormalige woningen van joodse oorlogsslachtoffers bezoeken. Slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter op transport werden gesteld en vermoord.

In Den Bosch vindt het evenement ' Open Joodse Huizen ' voor de tweede keer plaats in Vught voor de derde maal. De huidige bewoners van de woningen en familieleden van joodse plaatsgenoten vertellen de ontroerende verhalen van deze slachtoffers van de Holocaust.

Die verhalen worden in Den Bosch ook verteld in de voormalige synagoge (nu de Toonzaal) en in de L.W. Beekmanschool, waar veel Joodse kinderen destijds onderwijs volgden. Tal van vrijwilligers, onder andere van het Nationaal Monument Kamp Vught en het Vughts Museum, zorgen voor de ontvangst van de bezoekers. Een uitgewerkt programma komt over twee weken ter beschikking.