Journalist doet boekje open over omstreden terroristenafdeling PI Vught

BD Dichtregels Ed Hoornik uit kamp Vught ontdekt

2 mei VUGHT - Het ziet eruit als een slordig afgescheurd kladblaadje, maar het zijn dichtregels van Ed Hoornik. Hij heeft het geschreven voor een medegevangene in Kamp Vught. Zie maar eens aan papier te komen in een concentratiekamp van de Duitsers. Het is een wonder dat het kladje bewaard is gebleven. Nu is het veilig bij Nationaal Monument Kamp Vught. Het museum kreeg het bruine blaadje van de nabestaanden van Cornelis Schaap, de man aan wie Hoornik het gaf.