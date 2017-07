Klagende bewoner krijgt zijn zin: honden niet langer welkom op 'droomuitlaatplek' in Cromvoirt

Led-verlichting volgens GB dé oplossing voor gewraakte ovonde Vught

5 juli VUGHT - Een ingenieus systeem met led-verlichting is volgens Siebren van der Zee van Gemeentebelangen dé oplossing voor de gewraakte ovonde Martinilaan in Vught. Al sinds de aanleg in 2015 is de ovale rotonde in het dorp regelmatig onderwerp van gesprek.