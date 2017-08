Kledingverkoper Joep van Ham uit Vught peinst er niet over te verkassen na vierde snelkraak

VUGHT - Natuurlijk baalt hij dat zijn zaak voor de vierde keer in drie jaar tijd het doelwit is van een snelkraak, maar Joep van Ham van de gelijknamige herenmodezaak in Vught peinst er niet over te verhuizen.

Net als na de derde snelkraak van april vorig jaar reageert Joep van Ham uiterst kalm. ,,Ik ben een positief ingesteld mens. Het is niet leuk dat dit gebeurt en er gaat weer veel tijd in zitten, maar als je iets doet wat je leuk vindt, dan ga je er mee door. Het is sinds hier op de Heuvel eenrichtingsverkeer is ingesteld (jaar of vijf, zes geleden, red.) wel een beetje een dode hoek. Maar het blijft een goed punt om te zitten als winkelier.”

De daders zijn volgens Van Ham zeer gericht te werk gegaan. ,,Veel kleding van de nieuwe collectie is weg. Kleding die nog geprijsd moest worden. Als ik zie wat er weg is, dan moeten ze minimaal met vier man geweest zijn.”

Volledig scherm Lege schappen in de herenkledingwinkel Joep van Ham in Vught na de vierde snelkraak drie jaar tijd. De dieven hebben vooral polo's, jassen en spijkerbroeken meegenomen. © Annemiek Steenbekkers/BD

Om iets over vieren in de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg hij de alarmmelding binnen. Het hek voor de toegangsdeur is geforceerd en met enige moeite is het veiligheidsglas in de deur kapotgeslagen. Van Ham: ,,Ze hebben met iets zwaars heel hard lopen beuken op dat glas.” De schade is volgens Van Ham duidelijk groter dan vorig jaar april toen er voor zo’n 8000 euro aan herenkleding gestolen bleek. ,,Op wat voor een bedrag we nu zitten, kan ik nog niet zeggen. Naar aanleiding van de vorige keer hebben we extra beveiligingsmaatregelen getroffen zoals schaarhekwerk aan de binnenkant van de etalageruiten. Toen zijn ze door zo’n ruit heen gekomen. Maar nu door de deur.”