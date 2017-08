Konijnen graven gevaarlijke mortier op in achtertuin in Vught

Vughtse Theaterwerkplaats:'We delen de passie en liefde voor de zorg'

15:16 VUGHT - Geen zinloos geestdodend werk maar mensen met een beperking hun leven in laten vullen zoals zij dat zelf willen. Dat is waar het bij Theaterwerkplaats Novalis in Vught om draait en daar kan ook de Gelderse zorgaanbieder 's Heeren Loo zich prima in vinden. ,,Daarom sluiten wij graag bij dit initiatief in Vught aan", aldus zorgmanager Esther van Gaal uit Heesch. ,,We delen de liefde en passie voor de zorg."