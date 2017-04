Luchtballon landt uit voorzorg op grasveld midden in Vughtse wijk

Zij kreeg verschillende meldingen van de luchtballon in de wijk. ,,Men maakte zich zorgen dat er iets fout gegaan was", schrijft de politie Vught op Facebook. Toen ze poolshoogte ging nemen, zag ze dat de ballonvaarder uit voorzorg geland was. ,,Het bleek dat de wind afgenomen was en hij hier veilig kon landen zonder in moeilijkheden te komen."