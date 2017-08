Man (37) downloadt kinderporno in PI Vught terwijl hij celstraf uitzit voor ontucht: half jaar extra

DEN BOSCH - De 37-jarige Eindhovense pedofiel die in de gevangenis van Vught kinderporno downloadde, krijgt daarvoor zes maanden extra celstraf. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vanmiddag bepaald.

De Eindhovenaar werd in mei 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs vanwege ontucht met zes jonge kinderen, onder wie zijn eigen neefje. In de Vughtse gevangenis mocht hij onder toezicht op de computer werken, waar hij stiekem kinderporno downloadde. De man wilde de beelden afspelen op de tv in zijn cel, maar zover kwam het niet.

'Kat op het spek'

Zijn advocaat C. Skanderova stelde tijdens de rechtszitting dat het onverstandig was van het gevangenispersoneel om hem achter een computer te zetten. Een 'typisch gevalletje van de kat op het spek binden', noemde ze dat. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij zijn toezichthouders om de tuin heeft geleid, maar houdt rekening met zijn stoornissen. De behandeling in een tbs-kliniek, die nog niet begonnen was, zouden die stoornissen moeten verminderen.