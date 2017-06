Man uit Vught in Oldenzaal aan de kant gezet met slok teveel op

Vught is rattenplaag zat

9 juni VUGHT - Extra voorlichting via het weekblad, overleg met het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD), mogelijk voorlichting in de wijken waar het speelt of toch gif gebruiken. Het Vughtse gemeentebestuur is bereid alles in het werk te stellen om een einde te maken aan de rattenoverlast in het dorp en wil hier eventueel extra geld voor vrijmaken.