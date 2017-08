Man verdwijnt na crowdfunden 20.000 euro: 'We hebben de verkeerde man vertrouwd'

VUGHT - Er leek geen vuiltje aan de lucht. In korte tijd leverde de crowdfundingsactie van 'creatieve en culturele' ondernemer Marcel M. zo'n 20.000 euro op. Hij wilde een kookboek met Molukse familierecepten uitbrengen. Het boek ligt in de winkel, maar niet dankzij Marcel.

,,Hij liet opeens niets meer van zich horen", vertelt Elisabeth uit Vught. ,,Hij was een goede vriend van me maar blijkbaar hebben we de verkeerde man vertrouwd."

De Vughtse was één van de circa 500 gedupeerden die via de crowdfunding site doorgaan.nl een bijdrage deed voor het boek. ,,Met een aantal mensen vonden we dat het boek er toch moest komen en door veel doorzettingsvermogen is dat gelukt en hebben we van iets negatiefs iets positiefs kunnen maken."

Recepten

In het boek, waarvan er 2.500 zijn gedrukt, staan bijzondere foto's en gerechten en familiebijeenkomsten. ,,Molukkers delen hun recepten niet graag met vreemden", vertelt de Vughtse, dochter van een KNIL-veteraan. ,,Ze worden van moeder op dochter overgedragen.''

Bladerend door het boek wordt duidelijk dat eten voor de Molukse gemeenschap veel meer is dan wat voedsel naar binnen werken. ,,Aan de wijze waarop de tafel is gedekt en wat er tafel staat, zie je bij wat voor soort gelegenheid je bent." Ze is blij dat het alsnog is gelukt om het boek uit te brengen en de pijn voor de gedupeerden enigszins te verzachten. ,,Maar het vertrouwen is door M. wel geschaad. Hij laat een spoor van verdriet achter."

Na de vakantie vindt bij het Molukse restaurant CuCu in Zwijndrecht de officiële perspresentatie plaats van het 'Moluks basis kookboek samen de keuken in'.

M. was niet bereikbaar voor commentaar. Volgens zijn website en Facebook account is hij 54 jaar oud, geboren in Gouda, getogen in Vlaardingen en woont hij in Amsterdam. Hij reageert niet op email of berichten via Facebook.