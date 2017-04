Mogelijke doorbraak in brute overval op jonge ouders en baby in Vught: man (35) gearresteerd

Vught worstelt met weekmarkt

10 april VUGHT - Wat is dé beste plek voor de weekmarkt in Vught. Moeten de kramen toch op het Moleneindplein blijven of inderdaad verkassen naar het centrum? In mei/juni neemt het Vughtse college van burgemeester en wethouders een besluit. Gezien de uiteenlopende reacties van belanghebbenden lijkt dat een zware bevalling te gaan worden.