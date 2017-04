Mohammed B. woedend na komst rechts-extremisten in terroristenbajes in Vught

Zieke kindjes krijgen iPads van gevangenen PI Vught

21 april VUGHT - Gedetineerde Bas werd tijdens de feestdagen geraakt door ongeneeslijk zieke kindjes op televisie. ,Kindjes die lagen te vechten voor hun leven in plaats van cadeautjes uit te pakken onder de kerstboom. ,,Dat greep me erg aan", vertelt hij vrijdagmiddag in de PI Vught. ,,Ik wilde iets doen en ben een actie gestart."