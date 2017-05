Molukkers vieren familiebanden op Lunetten in Vught

Wat weten ze nog van die tijd, Dini Manuputty (69), Naomi Supusepa (66) en Josefien Bus-Ririhena (66), die in 1951 met hun ouders in Vught aankwamen? De gaarkeuken, de lange gemeenschappelijke gang in de barak met kleine kamertjes aan weerskanten, in ieder kamertje een gezin. Een gezamenlijke badruimte. Het was er klein, koud, arm. De kolenkachels, levensgevaarlijke petroleumkacheltjes, alleen koud water. Meer dan het ongerief herinneren ze zich de gezelligheid: de vrouwen die uien pelden of wortels schrapten voor de boeren in de omgeving, samen koken. ,,We waren kinderen en wisten niet beter, al zagen we wel het verdriet van onze ouders, hun zorgen, hun verlangen naar thuis", zegt Josefien.