Nijpend tekort aan psychiaters in Brabant

DEN BOSCH - Er zijn te weinig psychiaters die in de geestelijke gezondheidszorg willen werken. Vooral in Zeeland en Brabant is het probleem zorgwekkend.

Er is een nijpend tekort aan psychiaters in de geestelijke gezondheidszorg, de ggz-instellingen dus. Dat is zorgwekkend omdat juist deze instellingen ook mensen met meer complexe problemen behandelen. Zij zorgen voor crisis- en spoedhulp. Het gebrek aan zielendokters is met afstand het grootst in Brabant en Zeeland. Het gevolg: lange wachtlijsten voor mensen die psychiatrische hulp nodig hebben.

Het probleem bestaat al jaren, en ondanks signalen dat de geestelijke gezondheidszorg alle zeilen bij moet zetten om ongelukken te voorkomen, groeit het alleen maar. Dat het tekort in Brabant en Zeeland ernstiger is dan in de rest van het land, blijkt onder meer uit het aantal vacatures (cijfers artsenweekblad Medisch Contact). In Brabant zeven op elke 100.000 inwoners, voor Zeeland is dat 10,8. Ter vergelijking: de derde op de lijst is Overijssel met 3,8 vacatures op 100.000 mensen.

De oorzaken voor het tekort aan zielendokters zijn divers. Om te beginnen is de hulpvraag toegenomen. En verder zijn er te weinig opleidingsplaatsen.