Novadic-Kentron klimt uit het dal

VUGHT - Novadic–Kentron, de Brabantse instelling voor verslavingszorg, heeft na drie opeenvolgende verliesgevende jaren de weg omhoog gevonden. In 2016 was het verlies nog drie miljoen euro, maar dit jaar verwacht bestuurder Walther Tibosch een sluitende begroting. De eerste helft van 2017 toonde zelfs een plus van 300.000 euro.

Novadic-Kentron moest de afgelopen jaren diep snijden in de organisatie, waarbij onder meer 250 fulltime arbeidsplaatsen vervielen. De organisatie had ook te maken met een claim van zorgverzekeraars die als gevolg van administratieve inzichten mogelijk 11 miljoen euro konden vorderen. Na diepgaand intern onderzoek is die claim nu vastgesteld op maximaal 6 miljoen euro.

Geen fraude of opzet

Tibosch benadrukt dat er geen sprake was van fraude of opzet. De zorgverzekeraars hebben ook duidelijk gemaakt dat Novadic-Kentron niet mag omvallen. De zorginstelling behandelt immers jaarlijks ruim 9.000 verslaafden in Brabant en daar is geen alternatief voor. ,,Wij zijn een systeem-organisatie”, zegt Tibosch. De verzekeraars zullen daarom, wanneer de claims blijven bestaan, een soepele betalingsregeling treffen die Novadic-Kentron niet de kop zal kosten.

Novadic-Kentron heeft last van de terugval van waarde van gebouwen in eigendom. Ook daar maakt de organisatie nu stappen. Er is een bureau ingehuurd dat de verkoop van overtollige panden begeleidt. Eerder werd al bekend dat de jeugd-verslavingskliniek in Sint-Oedenrode, gevestigd in een voormalig klooster, moet verhuizen. Het pand is te groot en valt niet rendabel te maken. In dit najaar verwacht Tibosch bekend te kunnen maken waar de kliniek straks wordt gevestigd. De jeugdkliniek blijft wel op één locatie geconcentreerd en wordt dus niet opgesplitst.

Collega-instelling

In Tilburg wordt het pand aan de Edisonlaan verkocht. Elders in de stad wordt bij een collega-instelling nieuwe ruimte gehuurd. Ook de drie panden in Breda gaan in in de nabije toekomst in de verkoop. Voor cliënten en medewerkers worden passende ruimtes gehuurd.

Novadic-Kentron moet onderdeel gaan worden van de landelijk werkende arbo-organisatie Zorg van de Zaak, die onder meer bedrijfsartsdiensten levert en een ziekenhuis runt. Zorg van de Zaak nam eerder al de ‘luxe’ verslavingskliniek RoderSana in Oirschot over nadat die failliet was gegaan. Novadic-Kentron was daarvan een van de aandeelhouders.

Op dit moment onderzoekt Zorg van de Zaak de boeken van Novadic-Kentron. Tibosch hoopt en verwacht dat daar geen feiten uit naar voren komen die het aanhaken aan dit netwerk in de weg staan. ,,We moesten onze eigen broek kunnen ophouden. Dat kunnen we nu. Ook moesten de financiële risico’s uit vastgoed worden beperkt en we moesten de kwestie met de zorgverzekeraars af kunnen sluiten.”

Speerpunten

Novadic-Kentron blijft ook onder de vleugels van Zorg van de Zaak een Brabantse instelling die zaken doet met alle 64 gemeenten in de provincie, benadrukt Tibosch. ,,We zouden zelfstandig verder kunnen, maar dan hadden we een kleine marge en weinig investeringsruimte.” Tibosch heeft voor de komende jaren twee speerpunten: meer kennis ontwikkelen op aanpak van de verslaving aan GHB en andere complexe middelen, en meer digitale hulpverlening aan cliënten.