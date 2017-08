'OM ontneemt PI Vught-gedetineerde Naoufal F. recht op eerlijk proces'

Dominee Jan de Vlieger stopt na 13 jaar: 'Afscheid nemen is ergens anders weer thuiskomen'

27 augustus VUGHT - ,,De mensen vragen steeds of ik mijn toga uit wil doen omdat het zo warm is. Ik wil hem graag nog eventjes aanhouden, nu het nog kan." Dominee Jan de Vlieger nam zondag in de Vughtse Lambertuskerk afscheid van zijn gemeente. Hij vertrekt naar Zeeland om daar met zijn vrouw Geertruida 'De Drukkerij' te gaan leiden. Dat is een boekhandel met brasserie en culturele evenementen in Middelburg.