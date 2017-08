Omgewaaide boom zou gekapt worden, auto zwaar beschadigd

Musea Best en Vught willen samen meer publiek trekken

16:11 VUGHT/BEST - Museum Bevrijdende Vleugels en Nationaal Monument Kamp Vught bieden sinds kort een combiticket aan waarbij de bezoeker 4 euro per kaartje bespaart. De musea proberen samen het publieksbereik te vergroten. Het kaartje is geldig gedurende heel 2017. Bezoek kan eventueel over twee dagen worden verdeeld.