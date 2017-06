‘Op NK wil ik laten zien dat ik veranderd ben’

Kosztka verdween van de radar, juist op het moment dat de selectiestrijd voor een plekje in het olympisch turnteam in alle hevigheid losbarstte. Het Vughtse talent lag in de knoop met zichzelf, met de turnwereld. Hij had het plezier in de sport verloren, nadat hij in 2015 voor straf uit het team voor de Europese Spelen in Bakoe was gebonjourd.

In de aanloop naar de NK op 17 en 18 juni maakt hij bij Prins Hendrik misschien wel meer uren dan in zijn topjaren bij Flik-Flak. De faciliteiten in Vught doen niet veel onder voor die van het KNGU-trainingscentrum in Den Bosch. ,,Ik voel me sterk." Met dank aan onder anderen Erik Cadée. De olympisch discuswerper is nu zijn krachttrainer bij PH. ,,Ik houd mijn oefeningen gemakkelijk vol. Kan ook 's ochtends voluit trainen, dat was altijd een probleem. Ik heb weer plezier in het turnen. Dan gaat alles vanzelf."

Twee avonden in de week komt Oranje-turner Anthony van Assche langs om turntraining te geven in Vught. Zo heeft de Zeeuw inbreng in de samenstelling van de oefeningen waarmee Kosztka op de NK de strijd aangaat met onder anderen diezelfde Van Assche. ,,Daar wil ik me meten met de rest. Kijken waar ik sta. En laten zien dat ik veranderd ben. Dat ik echt wel serieus bezig ben. Ik weet dat ik een toevoeging kan zijn voor het team."