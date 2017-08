Opnieuw ramkraak bij Joep van Ham in Vught

VUGHT – Bij kledingzaak Joep van Ham in Vught is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ramkraak/snelkraak geweest.

Van de kledingzaak, die aan de Heuvel in Vught ligt, is de deur geforceerd. Ook een raam ligt aan diggelen. Een grote hoeveelheid merkkleding is meegenomen.

Diverse buurtbewoners hebben gehoord hoe de inbrekers bezig waren met de inbraak. Hierop is de politie gebeld. Een stalen hek dat voor de winkel stond, is ook kapotgegaan.

Het is niet de eerste keer dat Joep van Ham te maken heeft met een ramkraak, volgens de eigenaresse is dit de vierde keer in twee jaar tijd.

De technische recherche is ter plaatse voor sporenonderzoek en de politie is op zoek naar getuigen. De vermoedelijke daders zijn vertrokken in de richting van Boxtel in een grijze auto. De politie was snel ter plaatse en kon de dieven achtervolgen tot aan Best. Hierna zijn ze echter het spoor kwijtgeraakt, omdat de auto met hoge snelheid wegreed.