PI Vught breidt 'supermarkt' uit

Volgens Robert Meijer, communicatieadviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wordt een leegstaande werkzaal grenzend aan de super bij de huidige winkel getrokken. De PI Vught heeft zelf 651 gedetineerden. Die kunnen in hun cel een winkellijst invullen en producten bestellen. Daarnaast levert de PI Vught op dit moment al boodschappen aan de gevangenissen in Dordrecht, Krimpen aan de IJssel en het detentiecentrum in Zeist. Per 1 juli komen daar de PI Nieuwegein en Nieuwersluis bij. ,,Het gaat om gevangenissen die zelf geen winkel hebben of hun winkel hebben gesloten."