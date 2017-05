PI Vught zet hightech scanners en honden in tegen smokkelwaar

VUGHT - Mobiele telefoons in geprepareerde deodorantbussen, in een boterkuipje met een dubbele bodem of de 'klassieker' in een boek met een uitgeknipt gat. Gedetineerden worden steeds inventiever om spullen binnen te krijgen én te verbergen dus moeten ook de gevangenissen aan de slag. De PI Vught heeft een hightech scanner klaar staan die nog voor de zomer in gebruik wordt genomen.