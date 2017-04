Roddels omstreden Vughtse verzetsman verleden tijd: 'Heksenjacht is misplaatst'

VUGHT - De in 2007 overleden verzetsman Martien van de Ven uit Vught is niet alleen oorlogsslachtoffer maar ook een held. Dat stelt onderzoeker en oud-Vughtenaar Hans Sluijter. Hij dook het afgelopen jaar in het verleden van de omstreden verzetsgepensioneerde.

In de jaren zeventig klonken zware beschuldigingen aan het adres van M. J. van de V. De Vughtenaar zou in oorlogstijd vrijwillig in Duitsland zijn gaan werken én verklaringen hebben vervalst. Kranten en tijdschriften stonden er vol van. Jaren later (1980) constateerde staatssecretaris Kraaijveld-Wouters dat Van de Ven wel degelijk een verzetsverleden had en recht had op een verzetspensioen. Hij werd bescheiden gerehabiliteerd.

Toch waren het vooral de roddels en achterklap die in de hoofden van mensen bleven hangen. Dat ontdekte ook Sluijter toen hij vorig jaar na dertig jaar zijn geboortedorp weer bezocht voor een borrel met oud-klasgenoten. Tijdens de borrel kwam wederom het ‘foute’ verleden van Van de Ven ter sprake.

Goud van de joden

,,Ik speelde regelmatig met één van zijn kleinzonen”, aldus Sluijter. ,,Er werd gezegd dat zijn opa in de oorlogsjaren het goud van de joden verzamelde vanuit Kamp Vught en zichzelf aan het einde van de oorlog opzettelijk in zijn been schoot om een uitkering te kunnen genieten. Met het goud en de uitkering zou hij na de oorlog het familiebedrijf Venvulas Lastechniek hebben opgericht."