Roep om camera's na wéér een zelfdoding bij station Vught

Twee andere buurtbewoners, die liever niet met naam genoemd willen worden, waren getuige van de impact die 'de springer' vorige week had op omstanders. ,,Een paar jonge knapen waren op het naastgelegen Versterplein aan het voetballen toen de man voor de trein sprong en door de aanrijding in de fietsenberging terecht kwam", vertellen zij. ,,De drempel om op deze drukbezochte plek, in het bijzijn van reizigers en spelende kinderen, zelfmoord te plegen móet omhoog!"

Illusie

Ook burgemeester Roderick van de Mortel weet uit eigen ervaring hoe groot de impact van een dergelijk incident kan zijn. ,,Wij zullen opnieuw bij ProRail benadrukken dat zij kijken welke extra maatregelen zij kunnen treffen. Maar het is een illusie om te denken dat er daarmee in de toekomst geen enkel incident meer zal zijn.”

Wijkagent Marcel de Rouw had al contact met ProRail: ,,Ik hoop dat de camera's er komen. Het zijn veelal cliënten van het zorgpark. Zelfdodingen zijn niet alleen afschuwelijk voor de persoon en zijn of haar familie maar zeker ook voor de omstanders."

Volgens een woordvoerster van ProRail stelt de spoorbeheerder alles in het werk om, samen met deskundige instanties, suïcide zoveel mogelijk te voorkomen. ,,En mocht blijken dat het probleem zich verplaatst dan gaan we uiteraard kijken of we extra maatregelen moeten treffen. We doen dat dan in goed overleg met de zorginstelling en de gemeente."