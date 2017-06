Ruim 1500 deelnemers aan 20ste avondvierdaagse Vught

De deelnemers kunnen kiezen om de 5 of 10 kilometer te lopen door Vught. De kortste afstand blijkt het populairst bij de wandelaars. ,,Voor mij is die 10 kilometer geen probleem, maar voor mijn zoon van 5 nog wel. Daarom lopen we voorlopig nog maar samen gezellig de 5 kilometer ", laat vader Marc Latuperissa bij de start van weten.

Vrijdag is de finish van de Vughtse vierdaagse op het sportpark Prins Hendrik. ,,Het blijft altijd een leuk gezicht als de wandelaars dan onder muzikale begeleiding de sintelbaan op komen lopen en daarna vol trots hun medaille in ontvangst nemen", laat bezoeker Joop de Laat weten.