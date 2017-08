Snelheidsduivel begaat meerdere overtredingen op A2

Kledingverkoper Joep van Ham uit Vught peinst er niet over te verkassen na vierde snelkraak

5 augustus VUGHT - Natuurlijk baalt hij dat zijn zaak voor de vierde keer in drie jaar tijd het doelwit is van een snelkraak, maar Joep van Ham van de gelijknamige herenmodezaak in Vught peinst er niet over te verhuizen.