Springen en duiken op strand IJzeren Man Vught

VUGHT - Opblaasbare springkussens en speeltoestellen. Bij nagenoeg elk dorpsfeest, braderie of voetbaltoernooi staan ze opgesteld. Succes is steevast verzekerd, want peuters, kleuters en hun ouders vermaken zich altijd uitstekend met en op de de toestellen. Voortbordurend op dit succes is er dit weekeinde op het strand van recreatieplas De IJzeren Man in Vught een heus speeltoestellenfestival.