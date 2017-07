Syriëganger Laura H. mag terroristenafdeling PI Vught waarschijnlijk vandaag verlaten

Proef voor een­rich­tings­ver­keer op Moleneindplein Vught leidt tot hausse aan reacties

21 juli VUGHT - 'Hoe stom kan je zijn', 'is er ook nagedacht over de belasting voor andere straten' maar ook 'het is het proberen waard, het is beter voor het verkeer'. Als proef heeft Vught het Moleneindplein richting de Molenstraat drie dagen ingericht als eenrichtingsverkeer en dat leidt tot een hausse aan reacties. Zowel aan het adres van de verkeersregelaars ter plaatse als op Facebook.