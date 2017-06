VIDEO: Honderden vrienden en familieleden bij emotioneel afscheid van Sandra Reemer

Woedende reacties om maandenlange afsluiting N65: 'Ze zijn van de pot gerukt'

16:20 VUGHT – Hoewel de kwestie pas over zeven jaar speelt, zorgt de maandenlange afsluiting van de N65 nu al voor een stortvloed aan boze reacties. Vooral weggebruikers die dagelijks gebruik maken van de provinciale weg hebben weinig begrip voor het plan dat dinsdag bekend is gemaakt. ,,Dit is echt compleet van de pot gerukt. Waar moet dat verkeer in hemelsnaam naartoe?”