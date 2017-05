VIDEO: Jeugdbrandweer Vught-Haaren-Helvoirt tweede bij wedstrijd in Venlo

Hardleerse jongeman (21) blijft op criminele pad, kleding gestolen in huis Vught

8:17 VUGHT – In Vught is zaterdagavond op de Van Beresteijnstraat in Vught ingebroken in een woning. De dader, een 21-jarige man, is later op de avond gearresteerd, bevestigt een wijkagent tegenover het Brabants Dagblad. Het gaat om een bekende van de politie.