Voor kinderporno veroordeelde psychiater:'Ik schaam me tot op de dag van vandaag voor wat ik heb gedaan'

Voor kinderporno veroordeelde psychiater bleek ook niet welkom in Enschede

11:00 VUGHT/ ENSCHEDE – De veroordeelde psychiater over wiens benoeming nu in Vught commotie is ontstaan, raakte in februari in Enschede in een vergelijkbaar geval alsnog zijn baan kwijt. Hij was daar benoemd bij GGZ-instelling Mediant , maar bleek toch niet welkom.